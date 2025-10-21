Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava suspendă protestul și reia activitatea



Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava s-a întrunit marți după amiaza la ora 15:00, pentru a discuta situația generată de Hotărârea nr. 3 din 27 august 2025 și de decizia Curții Constituționale din 20 octombrie 2025, prin care Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost declarată neconstituțională în ansamblu, în urma obiecției formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul ședinței, procurorii au decis următoarele:

Art. 1. Până la clarificarea poziției executivului şi legislativului în domeniul reglementării pensiilor de serviciu ale magistraţilor, suspendarea măsurii de protest, adoptate începând cu data de 27.08.2025 pe o durată nedeterminată, protest constând în suspendarea activității conform Hotărârii nr. 3 din data de 27.08.2025. Art. 2. Reluarea întregii activităţi a unităţii de parchet începând cu data de 22.10.2025. Art. 3. În raport de evoluţia procesului legislativ în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, Adunarea generală a procurorilor va fi convocată la un moment ulterior, pentru a se hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate la punctele anterioare.