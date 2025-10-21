BRCT Suceava, succes remarcabil la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor 2025 de la Bruxelles



Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Suceava, parte a platformei naționale ROFRONT, a participat cu succes la ediția 2025 a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (EURegionsWeek), desfășurată la Bruxelles, Belgia, în perioada 13-15 octombrie 2025. Evenimentul, organizat de Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO) și Comitetul European al Regiunilor, reprezintă cel mai important forum anual dedicat politicii de coeziune, reunind peste 6.500 de participanți și găzduind peste 220 de sesiuni cu mai mult de 300 de vorbitori din întreaga Europă.

Un stand interactiv: „O viziune fără frontiere”



BRCT Suceava, împreună cu birourile regionale din Timișoara, Oradea, Iași și Călărași, a organizat o expoziție interactivă intitulată „O viziune fără frontiere: Celebrând 20 de ani de cooperare a UE la granița de Est”. Standul a marcat două decenii de cooperare transfrontalieră la granițele României, prezentând proiecte și povești de impact implementate în cadrul următoarelor programe:

2004-2006: Programe de Cooperare Transfrontalieră (CBC) finanțate prin PHARE CBC.

2007-2013: Programe Operaționale Comune (POC) sub ENPI (pentru Vecinătatea Estică), IPA (pentru Serbia) și Obiectivul de Cooperare Teritorială Europeană (Interreg IV pentru Ungaria și Bulgaria).

2014-2020: Programe de Vecinătate (ENI/IPA) și programe Interreg V-A.

Prin storytelling vizual și materiale interactive, expoziția a ilustrat evoluția, provocările și realizările cooperării teritoriale europene la frontiera externă a Uniunii Europene.

Dialogul la stand a fost deschis printr-o serie de discursuri oficiale care au subliniat importanța cooperării transfrontaliere.

Cezar Grozavu a susținut discursul inaugural, marcând debutul său oficial pe scena europeană de la Bruxelles în calitatea de președinte al Asociației ROFRONT și reiterând angajamentul pentru promovarea intereselor regiunilor de graniță.

Alături de acesta, au luat cuvântul Camelia Coporan, Director General, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Carlos Bolaños, reprezentant Interreg TESIM NEXT și Vasile Asandei, Director General, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE).

Aceștia au evidențiat rolul esențial al cooperării transfrontaliere în promovarea coeziunii, solidarității și valorilor europene comune, în special la granița de est a UE.

„Suntem copleșiți de interesul extraordinar arătat față de standul #ROFRONT. Ne bucurăm că am avut ocazia să prezentăm impactul ultimilor 20 de ani de cooperare transfrontalieră la granițele României, demonstrând că viziunea noastră pentru coeziune și dezvoltare regională este mai puternică ca niciodată. Mulțumim invitaților noștri de onoare și colegilor din Birourile Regionale pentru colaborare și implicare. Fără echipa ROFRONT, acest succes nu ar fi fost posibil!” a declarat un reprezentant al BRCT Suceava.

Concluzii și perspective

Participarea Asociației ROFRONT la EURegionsWeek 2025 a consolidat poziția României ca actor cheie în implementarea Politicii de Coeziune la granița externă a UE. Standul #ROFRONT a devenit un spațiu dinamic de dialog, generând noi contacte strategice și posibile parteneriate, esențiale pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte al BRCT Suceava și al platformei ROFRONT.