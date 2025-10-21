„CORD” – Un spectacol despre umanitate și libertatea de a visa, la Auditorium „Joseph Schmidt” al USV



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Casa de Cultură a Studenților din Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, invită publicul la spectacolul „CORD”, o producție teatrală captivantă care explorează granițele dintre real și imaginar, comic și tragic, individ și colectiv.

Evenimentul va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, la Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cu două reprezentații, la orele 16:00 și 18:00.

Regizat de Andreea J. Darie și Octavian Jighirgiu, „CORD” aduce în prim-plan universul clovnilor – personaje vulnerabile, dar pline de speranță, care transformă suferința în zâmbet și eșecul în artă.

Inspirat de universul vagabonzilor lui Beckett, spectacolul combină umorul cu empatia, creând o punte emoționantă între actori și spectatori.

Interactivitatea este elementul-cheie: publicul devine parte din poveste, participând la o experiență comună despre curajul de a fi diferit și libertatea de a visa.

Echipa de creație, formată din profesioniști precum Alina Dincă-Pușcașu și Jenița Stănilă (costume), Adrian Buliga (design de lumini), Ștefan Năstase (design de sunet), Alice Veliche (coregrafie) și Emanuel Florentin (prestidigitație), sub regia tehnică a lui Emilian Andrei, promite o experiență teatrală memorabilă.

Spectacolul se adresează elevilor de liceu, studenților și publicului adult, fiind o meditație profundă despre alteritate, empatie și redescoperirea umanității.

Detalii bilete:

15 lei pentru elevi, studenți și pensionari

25 lei pentru publicul general

Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), la intrarea în sală sau online pe iabilet.ro. Pentru informații suplimentare, contactați 0752 092 606, vizitați www.ccs-sv.ro sau trimiteți un e-mail la [email protected].