Tribunalul Suceava va relua de joi activitatea după ce CCR a declarat neconstituțională modificarea legislației privind pensiile magistraților

Judecătorii Tribunalului Suceava, întruniți marți, 21 octombrie 2025, în Adunarea Generală,au decis suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor

Tribunalului Suceava nr.4 din 26 august 2025 şi reluarea activităţii începând cu data de 23 octombrie 2025, anunță instanța.

Potrivit comunicatului Tribunalului Suceava, în raport de evoluția procesului legislativ în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, Adunarea Generală a Judecătorilor va fi convocată, la un moment ulterior, pentru a se hotărî dacă s impune reevaluarea măsurilor adoptate prin hotărârea de marți a Adunării Generale.

Curtea Constituțională a anunțat luni că admite obiecția Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea prin care Guvernul limita pensiile de serviciu și ridica vârsta de pensionare pentru magistrați.