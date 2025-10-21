Municipiul Suceava vrea să contracteze din Trezoreria Statului un împrumut de 25,5 milioane lei pentru proiecte finanțate din fonduri europene și PNRR



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să discute și să voteze, în ședința de îndată de miercuri, 22 octombrie 2025, contractarea unui împrumut de maximum 25.556.000 lei din Trezoreria Statului, din venituri din privatizare, cu o maturitate de 5 ani, incluzând o perioadă de grație de 12 luni.

Decizia vizează finanțarea și cofinanțarea mai multor proiecte ale municipalității, finanțate prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Împrumutul va susține implementarea proiectului „Renovare energetică moderată Bloc P, Bulevardul 1 Mai, nr. 2”, finanțat prin PNRR, precum și cheltuielile neeligibile asociate altor patru proiecte din Programul Regional Nord-Est 2021-2027: „Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 5 Jean Bart”, „Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”, „Creșterea eficienței energetice a ansamblului Școlii Gimnaziale nr. 6 Suceava” și „Reabilitare energetică a unității de învățământ Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava”.

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat că împrumutul este necesar pentru a acoperi contribuția proprie și cheltuielile neeligibile ale acestor proiecte, în condițiile în care bugetul local nu dispune de resurse suficiente.

„Necesitatea contractării împrumutului din venituri din privatizare, acordat de Ministerul Finanțelor, derivă din obligația instituției de a asigura finanțarea cheltuielilor neeligibile şi a contribuției proprii aferente proiectelor menționate anterior. În codițiile în care bugetul local nu dispune de resurse proprii suficiente pentru acoperirea integrală a acestor sume, împrumutul reprezintă o soluție eficientă, cu costuri reduse, pentru acoperirea temporară a necesarului de finanțare, evitând întârzieri în derularea proiectelor”, a declarat primarul.