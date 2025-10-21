Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, distinsă cu zece premii la PRO INVENT 2025



În perioada 15-17 octombrie 2025, municipiul Cluj-Napoca a găzduit cea de-a XXII-a ediție a Expoziției Internaționale de Cercetare, Inovații și Invenții PRO INVENT, un eveniment de prestigiu care a promovat peste 350 de invenții și inovații din țară și străinătate.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) s-a remarcat prin obținerea a zece distincții pentru patru soluții tehnice inovatoare, dezvoltate în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electrotehnică.

Delegația USV, formată din prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici și asist. univ. dr. ing. Ciprian Bejenar, a prezentat soluții cu aplicabilitate în domenii precum electricitatea, electronica, energia și sistemele de comandă și control pentru autovehicule.

Invențiile premiate cu medalii de aur sunt:

Method and System for Increasing Heating Power (inventatori: Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Vasile-Eusebiu Toader, Laurențiu-Dan Milici);

Hybrid Solar System with Automatic Adjustment (inventatori: Visarion-Cătălin Ifrim, Ciprian Bejenar, Constantin Ungureanu, Laurențiu-Dan Milici, Pavel Atănăsoae);

System for Saving Low-Beam Light Sources and Method for Adjustment (inventatori: Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Ciprian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Radu-Dumitru Pentiuc, Pavel Atănăsoae);

Sunshade System with Dynamic Adjustment for Vehicles Windscreen (inventatori: Ciprian Bejenar, Alexandru Leonte, Laurențiu-Dan Milici, Andrei-Emanuel Pașcan, Mihai Dimian, Daniela Irimia, Constantin Ungureanu, Ciprian Afanasov).

Pe lângă medaliile de aur, toate lucrările prezentate au primit premii speciale din partea Universității Politehnice din Timișoara și Asociației „CorneliuGroup” pentru ideile inovative.

De asemenea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN-INCERC) au acordat USV diplome de excelență, recunoscând contribuțiile remarcabile în domeniul ingineriei electrice.