Doi jucători ai CSU Suceava convocați la lotul național de handbal juniori al României pentru preliminariile CE 2026

Echipa națională de handbal juniori a României (generația 2008/2009) va participa, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, la turneul preliminar pentru calificarea la Campionatul European din 2026.
Tricolorii vor înfrunta Turcia, Italia și Kosovo în grupa găzduită de Ankara, Turcia.
Selecționerul Ionuț Tița a convocat pentru aceste meciuri doi jucători de la CSU Suceava: portarul Adrian Mircea și interul stânga Ianis Chiruț.
Cei doi sunt așteptați să contribuie decisiv la obiectivul echipei de a obține calificarea la turneul final.
