Doi jucători ai CSU Suceava convocați la lotul național de handbal juniori al României pentru preliminariile CE 2026


Echipa națională de handbal juniori a României (generația 2008/2009) va participa, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, la turneul preliminar pentru calificarea la Campionatul European din 2026.

Tricolorii vor înfrunta Turcia, Italia și Kosovo în grupa găzduită de Ankara, Turcia.

Selecționerul Ionuț Tița a convocat pentru aceste meciuri doi jucători de la CSU Suceava: portarul Adrian Mircea și interul stânga Ianis Chiruț.

Cei doi sunt așteptați să contribuie decisiv la obiectivul echipei de a obține calificarea la turneul final.


