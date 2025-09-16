Spitalul Județean Suceava: Două dintre fetele rănite în accidentul de la Pătrăuți rămân în stare foarte gravă. Cea de a treia este stabilă, cu evoluție favorabilă



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a emis un comunicat privind starea de sănătate a celor trei paciente victime ale accidentului rutier produs în dimineața zilei de 15 septembrie 2025, în localitatea Pătrăuți.

Potrivit comunicatului, pacienta în vârstă de 17 ani, internată inițial în Secția Anestezie și Terapie Intensivă, prezintă o evoluție favorabilă, fiind în stare stabilă.

Aceasta va fi transferată astăzi pe Secția de Chirurgie Pediatrică pentru continuarea tratamentului.

Celelalte două paciente, de 15 și 21 de ani, rămân în stare generală foarte gravă.

Echipele medicale multidisciplinare le monitorizează îndeaproape și continuă tratamentele necesare, fiind programate reevaluări imagistice în cursul zilei pentru a evalua evoluția leziunilor.

Până în prezent, niciuna dintre paciente nu a necesitat transfuzii de sânge.

Personalul medical al spitalului depune toate eforturile pentru a asigura cea mai bună îngrijire și pentru a sprijini pacientele și familia acestora în această perioadă dificilă.