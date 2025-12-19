Cod Galben de ceață în zona joasă a județului Suceava: Vizibilitate sub 200 m până la ora 23:00



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceață pentru zona joasă a județului Suceava, valabil vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 20:35 până la ora 23:00.

Avertizarea vizează local ceață persistentă, care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenul va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei pe carosabil.

Zonele afectate includ municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuți și orașele Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, precum și numeroase comune: Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculele din față, să folosească luminile de ceață și să evite manevrele bruște. Pietonii trebuie să fie extrem de atenți la traversări.