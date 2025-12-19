Șoferul autoturismului rănit în accidentul de la Dărmănești, descarcerat de pompieri și transportat la spital



Un accident rutier violent a avut loc vineri seara pe raza localității Dărmănești, între un autotren și un autoturism.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, conducătorul autoturismului a rămas încarcerat în epava mașinii, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea sa.

La locul incidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de tip B2, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) cu medic.

După eforturi susținute, salvatorii au reușit să extragă victima dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Este vorba despre un bărbat conștient, dar care suferă de multiple traumatisme.

Acesta a fost stabilizat la fața locului și transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Suceava pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătorul autotrenului nu a suferit leziuni și nu a necesitat îngrijiri medicale.