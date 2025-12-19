Accident rutier grav pe raza localității Dărmănești: Conducător auto încarcerat, intervin pompierii pentru descarcerare


Un accident rutier grav a avut loc vineri, 19 decembrie 2025, pe raza localității Dărmănești, implicând un autotren și un autoturism.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD tip B2, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) cu medic.

La sosirea echipajelor, conducătorul autoturismului era încarcerat, iar salvatorii au început imediat operațiunile de extragere a victimei.

Cauzele accidentului sunt în curs de stabilire de către polițiști. Circulația în zonă a fost afectată temporar.


