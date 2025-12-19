Colindători la Consiliul Județean Suceava: Emoție și bucurie în ajunul sărbătorilor



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit vineri vizita unor grupuri de colindători, care au umplut Palatul Administrativ cu emoție și spiritul autentic al Crăciunului.

„A fost și astăzi plin de colindători la Consiliul Județean Suceava. Le mulțumesc tuturor celor care au venit să ne aducă emoția și bucuria Crăciunului, a Nașterii Mântuitorului. Am ascultat colinde foarte frumoase, interpretări deosebite, și am trăit emoții diferite: de la bucuria sinceră adusă de micii colindători, până la emoția profundă transmisă de grupurile din centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul DGASPC Suceava”, a transmis președintele Șoldan.

Printre momentele speciale, președintele a menționat întâlnirea cu băiețelul fostului său diriginte din clasele V–VIII, venit să colinde alături de colegi. „Sunt momente care îți amintesc cât de frumos se leagă generațiile”, a adăugat el.

Colindătorii de astăzi au fost: Grupul Folk – DOR, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna, Singing Stars Art School, Școala „Ion Creangă” Suceava, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei și Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” Suceava.

Președintele Șoldan a împărțit cadouri micilor colindători, adolescenților, tinerilor și adulților prezenți, primind la rândul său un cadou special: o ie pentru băiețelul său, David Matei. „Când va mai crește, îi voi arăta fotografiile cu toți cei care ne-au colindat și ne vor colinda în aceste zile la Palatul Administrativ. Și abia aștept să-l văd și pe el, într-o zi, printre colindători. Atunci, cu siguranță, voi fi cel mai emoționat, așa cum este orice părinte când își vede copilul colindând pentru prima dată”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.

Vizitele colindătorilor continuă seria evenimentelor care aduc căldura sărbătorilor în instituțiile publice sucevene.

„Vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână minunat!”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.