Acțiune de amploare a polițiștilor în zona Rădăuți – Vicovu de Sus: 74 de sancțiuni și 7 permise suspendate

Poliția Municipiului Rădăuți și Poliția Orașului Vicovu de Sus au organizat joi, 18 decembrie 2025, o razie cu efective sporite pe raza municipiului Rădăuți, orașului Vicovu de Sus și a comunelor arondate, pentru prevenirea și descurajarea faptelor penale și contravenționale, precum și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Acțiunea, desfășurată în două intervale orare (08:00–12:00 și 15:00–19:00), a fost motivată de evoluția situației operative și a indicatorilor dinamici pe linie de poliție rutieră din ultima perioadă.

Pe linie de poliție rutieră s-au instituit filtre fixe cu efective mărite pe principalele artere cu risc accidentogen ridicat, rezultând:

74 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 55.890 lei.

Suspendarea a 7 permise de conducere.

Retragerea a 4 certificate de înmatriculare.

În cadrul raziei au fost legitimate 415 persoane și controlate 329 de vehicule.

Poliția reiterează angajamentul pentru creșterea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal și prevenirea comportamentelor care pun în pericol siguranța cetățenilor.

Astfel de acțiuni vor continua pentru menținerea ordinii publice și reducerea riscurilor rutiere în zonă.