Moș Crăciun își deschide căsuța în centrul Sucevei: Copiii pot lăsa scrisori și primi cadouri până pe 23 decembrie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava anunță că, începând de astăzi, 19 decembrie, Moș Crăciun își așteaptă micii vizitatori în căsuța special amenajată în centrul orașului, lângă bradul împodobit. Programul este zilnic, între orele 17:00 și 19:00, până pe 23 decembrie inclusiv.

Copiii pot lăsa mesaje și scrisori pentru Moș Crăciun în cutia dedicată, amplasată lângă căsuță, și vor primi cadouri surpriză din partea acestuia.

Inițiativa face parte din programul „Luna Cadourilor”, prin care municipalitatea aduce bucurie copiilor suceveni în perioada sărbătorilor de iarnă. Primarul Vasile Rîmbu a amintit, în ultima ședință a Consiliului Local, eforturile administrației pentru a crea momente magice:

5 decembrie : Caravana lui Moș Nicolae, care a distribuit aproape 5.000 de cadouri.

: Caravana lui Moș Nicolae, care a distribuit aproape 5.000 de cadouri. Autobuzul lui Moș Crăciun : Circulă prin oraș pentru a răspândi spiritul sărbătorilor.

: Circulă prin oraș pentru a răspândi spiritul sărbătorilor. Căsuța lui Moș Crăciun: Locul unde copiii pot interacționa direct și lăsa scrisori.

„Niciun efort nu este prea mare când este vorba de zâmbetul copiilor”, a concluzionat primarul Vasile Rîmbu, subliniind că aceste acțiuni sunt menite să aducă bucurie și să păstreze tradițiile în sufletele celor mici.

Primăria invită familiile să vină în centrul orașului pentru a trăi magia Crăciunului împreună cu Moș Crăciun și spiridușii săi.