Consiliul Județean Suceava propune actualizarea taxelor și tarifelor pentru 2026: Majorări la spital, aeroport, drumuri și alte servicii

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, în scopul redresării și eficientizării resurselor publice, precum și al alinierii la modificările legislative recente, inclusiv Legea nr. 239/2025 privind măsurile de redresare fiscală.

Proiectul actualizează valorile impozabile ale clădirilor (punctul 13 din Anexa nr. 1) și introduce/modifică tarife la instituțiile subordonate CJ Suceava. Unele taxe rămân neschimbate (Centrul Cultural „Bucovina”, Biblioteca Bucovinei, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Centrul Școlar de Educație Incluzivă), în timp ce altele sunt majorate pentru acoperirea costurilor crescute (inflație, utilități, materiale).

Principalele modificări propuse:

Direcția Arhitect Șef : Majorare prin indexare cu inflația (10,24%): Amplasare suporturi reclamă/publicitate: de la 21,1 lei/mp/zi la 23,3 lei/mp/zi. Amplasare mash-uri pe clădiri: de la 1,6 lei/mp/zi la 1,77 lei/mp/zi.

: Majorare prin indexare cu inflația (10,24%): Muzeul Național al Bucovinei : Introducere noi taxe: Acces parcare Cetatea de Scaun: 1 leu/oră. Acces toalete Casa Custodelui: 1 leu/persoană.

: Introducere noi taxe: Liceul Tehnologic Special Bivolărie : Majorări motivate de creșterea prețurilor alimentare, curățenie și TVA: Chirie cămine grupuri organizate: de la 30 lei/pat/zi la 50 lei/pat/zi. Masă prânz personal: de la 15 lei/zi la 25 lei/zi. Meniu complet (3 mese): de la 60 lei/zi la 100 lei/zi (nemajorat din 2022).

: Majorări motivate de creșterea prețurilor alimentare, curățenie și TVA: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” : Multiple ajustări:

: Multiple ajustări: Servicii obstetrică-ginecologie : Nou tarif : 100 lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii (solicitat pentru scopuri non-medicale, ex. horoscop/astagramă; implică efort suplimentar pentru identificarea informațiilor). Spitalizare în regim preferențial: majorare de la 100 lei/zi/pat/persoană la 110 lei/zi/pat/persoană (creștere costuri igienă și utilități).

: Consultații : Medic primar: de la 150 lei la 200 lei. Medic specialist: de la 130 lei la 150 lei. Medic doctor în medicină: de la 170 lei la 250 lei.

: Examinări radiologice : Ecografie endocrină: de la 80 lei la 90 lei.

: Servicii recuperare : Coplată/cură proceduri balneofizioterapie: de la 5 lei la 7 lei.

: Dermato-venerologie (exemple): Anestezie locală: de la 10 lei la 15 lei. Recoltare examen micologic/secreție uretrală: de la 10 lei la 20 lei. Chiuretaj leziuni: de la 20 lei la 30 lei/leziune. Electrocauterizare: de la 30 lei la 50 lei/leziune. Dermatoscopie: de la 50 lei la 75 lei/leziune.

(exemple): Mică chirurgie și oftalmologie (exemple): Extracție corp străin: de la 20 lei la 30 lei. Pansament ocular: de la 10 lei la 15 lei. Operație chalazion: de la 50 lei la 75 lei. Tratament laser mono-ocular: de la 50 lei la 75 lei. Corecție optică: de la 80 lei la 100 lei.

(exemple): Aparat cardio-vascular : Ecocardiografie: de la 150 lei la 200 lei.

: Aparat digestiv (exemple): Clismă: de la 50 lei la 75 lei. Colonoscopie: de la 300 lei la 350 lei. Gastroscopie: de la 200 lei la 250 lei.

(exemple): Piele și țesut subcutanat (exemple): Administrare gamaglobulină: de la 5 lei la 30 lei. Incizie abces/flegmon: creșteri de 15-25 lei.

(exemple): Aparat locomotor (tarife noi introduse): Referat medical ortopedie: 100 lei. Pansamente și imobilizări gipsate: 50-120 lei. Extrageri broșe/fixatoare: 150-300 lei.

(tarife noi introduse): Examinări histopatologice (exemple noi/majorate): Piesă prelucrată (1-6 blocuri): 60-120 lei. Citodiagnostic: de la 80 lei la 90 lei. Bloc parafină cu diagnostic: de la 50 lei la 80 lei.

(exemple noi/majorate): Servicii radioizotopice (exemple): Scintigrafii diverse: majorări de 50-100 lei (ex. osoasă corp întreg: de la 500 la 550 lei).

(exemple): Genetica medicală : Sfat genetic (pacienți neasigurați): de la 135 lei la 155 lei (minimum contractual).

: Instruire cursanți : Școli postliceale/studenți nebugetați: de la 70 lei/an la 150 lei/an (creștere costuri materiale stagiu practic).

: Servire masă : Prânz: de la 17 lei la 18 lei. Zi completă: de la 34 lei la 36 lei.

:

Alte tarife rămân la nivelul anului 2025. Majorările sunt motivate prin creșterea costurilor cu materialele medicale, reactivii, igiena, utilitățile și alinierea la tarifele practicate de alte spitale publice similare. Tarifele de bază decontate de Casa de Asigurări de Sănătate rămân neschimbate.

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri : Majorări pentru autorizații și acorduri: Autorizație amplasare/acces persoane fizice (locuințe): de la 130 la 200 lei. Acord prealabil persoane fizice (spații economice): de la 400 la 800 lei. Diverse acorduri/autorizații: creșteri de la 100-300 lei la 200-500 lei. Spații comerciale/acces obiective: de la 0,50/0,10 lei/mp/lună la 0,75/0,20 lei/mp/lună.

: Majorări pentru autorizații și acorduri: Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava : Abonament lunar rent-a-car (fără contract): de la 700 la 750 lei/permis. Noi : Abonament instituții de stat: 50 lei/loc; firme transport internațional persoane: 500 lei/număr înmatriculare/lună; pasageri staționări regulate: 300 lei/lună; staționare 6-15 zile: 24 lei/zi. Gratuitate sub 30 minute.

:

Proiectul prevede și virarea a 50% (sau 100% pentru instituții subvenționate) din încasările din închirieri/concesionări către bugetul județean.

Președintele Șoldan motivează ajustările prin creșterea costurilor și alinierea la practici similare din alte județe/spitale, fără afectarea accesibilității serviciilor culturale.

Proiectul va fi supus aprobării în plenul Consiliului Județean Suceava în ședința din 23 decemebrie, intrând în vigoare de la 1 ianuarie 2026.