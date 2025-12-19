Accident rutier pe DN17, între Stroiești și Șcheia: Două persoane rănite după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod



Un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a două persoane a avut loc joi, 18 decembrie 2025, în jurul orei 08:25, pe DN17, pe direcția Stroiești – Șcheia.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un bărbat în vârstă de 45 de ani, care conducea un autoturism marca Renault, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă spre dreapta și a rulat pe șanțul marginal pe o distanță de 51 de metri, intrând în coliziune frontală cu un cap de pod.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma impactului, atât șoferul, cât și pasagera din dreapta față, o femeie, au suferit leziuni ușoare. La fața locului au intervenit echipaje SMURD și SAJ Suceava, care i-au transportat pe cei doi la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava unde au fost stabilite diagnosticele de policontuzionat prin accident rutier, contuzie toracică și contuzie genunchi stâng (pentru conducător) și policontuzionat prin accident rutier, contuzie abdominală (pentru pasageră).

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.