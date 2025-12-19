Bărbat din Șcheia înșelat online: A plătit un procesor și a primit un cablu de încărcare



Un bărbat din comuna Șcheia a sesizat miercuri, 18 decembrie 2025, la ora 14:49, Secția 9 Poliție Rurală Șcheia că a fost victima unei înșelăciuni prin intermediul platformei OLX.

Din verificări a rezultat că, la data de 11 decembrie 2025, bărbatul a identificat un anunț pentru un procesor de calculator la prețul de 280 de lei. A contactat vânzătorul, care i-a propus trimiterea prin sistem easybox, solicitând datele de livrare. La 15 decembrie, vânzătorul a confirmat expedierea coletului.

Pe 17 decembrie, bărbatul a primit notificarea de sosire și s-a deplasat la easybox, achitând coletul cu cardul. La deschiderea imediată a pachetului, a constatat că în interior se afla doar un cablu de încărcare pentru telefon, nu procesorul comandat.

Tentativele ulterioare de a contacta vânzătorul au rămas fără răspuns.

Prejudiciul este estimat la 280 de lei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, cercetările urmând a fi continuate pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului.

Poliția reamintează cetățenilor să fie prudenți la tranzacțiile online, să verifice reputația vânzătorilor și să evite plățile în avans sau prin metode ireversibile pentru bunuri nevăzute fizic.