Tarif pentru horoscop la Spitalul Județean Suceava: 100 de lei va costa atestarea orei nașterii în vederea generării astrogramei

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința din 23 decembrie 2025 noile niveluri de taxe și tarife aplicabile în cursul anului 2026.

În acest cadru a fost inițiată și introducerea unui nou tarif și majorarea unuia existent, în cadrul serviciilor medicale de obstetrică și ginecologie.

Astfel, noul tarif propus este de 100 lei pentru eliberarea unui document care atestă ora exactă a nașterii. Acest serviciu va fi achitat de persoanele care solicită informația pentru scopuri non-medicale, precum întocmirea horoscopului sau astrograma. Motivarea: datele nu au caracter medical și implică efort suplimentar din partea mai multor angajați pentru identificarea și furnizarea lor.

Tariful pentru spitalizare în regim preferențial în secție crește de la 100 lei/zi/pat/persoană la 110 lei/zi/pat/persoană. Justificarea: creșterea costurilor cu materialele de igienă și utilitățile.

Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Județean Suceava, urmând să intre în vigoare după adoptare.