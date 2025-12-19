Trei proiecte de modernizare drumuri județene finalizate: Președintele CJ Suceava propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat trei proiecte de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul județean, pentru trei obiective de investiții finalizate în cadrul Programului național „Anghel Saligny”.

Actualizările sunt necesare după recepția lucrărilor și pentru transmiterea raportului de finalizare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform normelor metodologice și HG nr. 907/2016.

1. Reabilitare DJ 208 E Dolhești – Manolea – Forăști – Oniceni (km 0+000 – 15+753) Contract de finanțare nr. 247/27.12.2022. Lucrările (proiectare și execuție) au fost contractate în octombrie 2023 cu asocierea EKY SAM SRL – GEO MIKE SRL. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la 4 noiembrie 2025. În acest caz se propune aprobarea finanțării de la bugetul Județului Suceava a sumei de 420.183,29 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local

2. Modernizare DJ 209M Rotopănești, comuna Horodniceni (km 8+640 – 10+000) Contract de finanțare nr. 248/27.12.2022. Lucrările au fost contractate în iunie 2023 cu asocierea HIDROTERRA SA – DAROCONSTRUCT SRL – EUROPROIECT SRL. Recepția a avut loc la 3 iulie 2025. În acest caz se propune aprobarea finanțării de la bugetul Județului Suceava a sumei de 48.225,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local

3. Modernizare DJ 176 Brodina – Brodina de Jos (km 42+700 – 48+697) Contract de finanțare nr. 242/21.12.2022. Lucrările au fost contractate în iulie 2023 cu asocierea CON INDUSTRY SRL – BIG CONF SRL – RUTIER CONEX XXI SRL. Recepția a avut loc la 14 noiembrie 2025. În acest caz se propune aprobarea finanțării de la bugetul Județului Suceava a sumei de 255.732,0 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local

Președintele Șoldan a subliniat că actualizarea devizului general este obligatorie după finalizarea lucrărilor și pentru raportarea către minister, conform legislației în vigoare.

Proiectele de hotărâre vor fi supuse dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Județean Suceava, marcând finalizarea unor investiții importante în infrastructura rutieră județeană.