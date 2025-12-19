Consiliul Județean Suceava propune reinstituirea stemei interbelice: Simboluri istorice și heraldice cu profunde semnificații



La propunerea directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, Consiliul Județean Suceava a inițiat un proiect de hotărâre pentru însușirea unui nou proiect de stemă al județului, care propune revenirea la varianta interbelică din 1928, considerată mai fidelă tradițiilor istorice, reliefului și identității culturale a Bucovinei.

Detalii privind stema propusă:

Stema Județului Suceava se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp roșu, cinci piscuri rotunjite, ieșind din vârful scutului, de argint. Din cel din mijloc se ridică o cruce de același metal, triplă, cu brațul median mai lung, iar celelalte egale. Crucea este flancată de doi lei afrontați, de aur, cu limbi roșii, ale căror labe inferioare se reazemă pe piscurile mai apropiate, respectiv pe brațul inferior al crucii, în vreme ce labele superioare susțin trunchiul crucii, respectiv o coroană voievodală de aur, amplasată deasupra crucii.

Semnificațiile elementelor

Scutul roșu: Apanaj al caselor domnești, regale sau imperiale; culoarea roșie reprezintă autonomia județului și legătura cu vechile steme domnești și mitropolitane moldave.

Crucea cu trei brațe: Plasată central, evocă rolul istoric al Sucevei ca reședință a Mitropoliei Moldovei sub marii voievozi, simbolizând credința și autoritatea bisericească.

Cele cinci piscuri stilizate, argintii: Simbolizează relieful caracteristic județului – munții și dealurile Bucovinei.

Doi lei aurii afrontați, cu limbi roșii: Reprezintă curajul, puterea și protecția; confirmă statutul județului și susțin cu labele superioare coroana voievodală.

Coroana voievodală de aur: Face legătura cu fosta Cetate de Scaun a Sucevei, evocând suveranitatea moldovenească și dreptul de autoritate regională.

Președintele Șoldan motivează propunerea prin importanța păstrării simbolurilor cu semnificație istorică profundă, elementele interbelice corespunzând realităților social-culturale actuale, spre deosebire de stema din 1998, care are doar trei piscuri și cruce simplă.

Proiectul va fi dezbătut și supus aprobării în plenul Consiliului Județean, marcând un pas spre revitalizarea identității heraldice a județului.