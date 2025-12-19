Școala de iarnă FLOURISH la Vatra Dornei: Experiență internațională de educație incluzivă și reziliență



În perioada 8–13 decembrie 2025, Centrul de Pregătire și Formare Continuă al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) din Vatra Dornei a găzduit Școala de iarnă FLOURISH, organizată în cadrul programului Erasmus Mundus Joint Master – FLOURISH: Resilience in Educational Contexts.

Evenimentul a reunit studenți și cadre didactice din 18 țări de pe patru continente, în cadrul programului de masterat dezvoltat în cotutelă de USV Suceava, Universitatea Malta (coordonator), Universitatea Creta și Universitatea Lisabona. Finanțat de Comisia Europeană prin Erasmus Mundus, programul se derulează în perioada 2022–2028.

Școala de iarnă a fost o experiență academică și umană profundă, construită pe valori precum umanitate, cooperare, lucru în echipă, recunoștință și bucuria de a învăța împreună. Participanții au fost implicați în workshopuri interactive dedicate educației incluzive, competenței interculturale și rezilienței prin dezvoltarea competenței emoționale prin artă, susținute de specialiști din mediul universitar și preuniversitar.

Vizitele în școli din mediul rural – Panaci și Neagra Șarului – au oferit studenților internaționali interacțiune directă cu profesori, directori și elevi, descoperind bune practici de incluziune și reziliență în context local.

Programul a inclus și activități outdoor, explorarea naturii montane, vizite la obiective de patrimoniu UNESCO, muzee și degustări de bucătărie locală, consolidând conexiunile umane și sentimentul de apartenență.

„Școala de iarnă FLOURISH a fost mai mult decât un eveniment academic; a fost un spațiu al prieteniei, al bucuriei de a fi împreună și al construirii unei comunități internaționale unite de valori comune”, au transmis organizatorii.

Participanții au plecat cu perspective noi profesionale, legături puternice și motivație reînnoită pentru sisteme educaționale reziliente și incluzive.