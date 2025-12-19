Carburanții se scumpesc din nou de la 1 ianuarie 2026: Până la 33 de bani în plus pe litru și sute de lei anual pentru șoferi



Șoferii români se pregătesc pentru o nouă majorare a prețurilor la carburanți începând cu 1 ianuarie 2026, cauzată de creșterea accizelor și menținerea TVA la 21%. Analiza președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, arată că scumpirea va fi de aproximativ 0,28 lei/litru la benzină (circa 3,8%) și 0,25 lei/litru la motorină (circa 3,3%), împingând prețurile aproape de pragul psihologic de 8 lei/litru.

În prezent, accizele sunt de 2,78 lei/litru la benzină și 2,55 lei/litru la motorină (după majorarea din vara 2025). Din 2026, acestea cresc la 3,06 lei/litru pentru benzină și 2,80 lei/litru pentru motorină, cu TVA de 21%.

Prețuri estimate la pompă din 2026

Benzină: de la circa 7,61 lei/litru la aproximativ 7,89 lei/litru (sau chiar peste 8 lei, în funcție de evoluția pieței).

Motorină: de la circa 7,73 lei/litru la aproximativ 7,98 lei/litru.

Impactul la fiecare plin

Plin de 50 litri benzină: +14 lei.

Plin de 60 litri benzină: +17 lei.

Plin de 50 litri motorină: +12,5 lei.

Plin de 60 litri motorină: +15 lei.

Costuri anuale suplimentare Pentru un rulaj mediu de 12.000–15.000 km/an (consum 7 l/100 km):

Benzină: +235 până la +294 lei/an.

Motorină: +210 până la +262,5 lei/an.

Dumitru Chisăliță subliniază că, deși majorarea pe litru pare moderată (30–33 bani), efectul cumulat este semnificativ și constant: „Creșterea accizelor și a TVA-ului confirmă, încă o dată, că politicile fiscale se văd cel mai clar la pompă — acolo unde șoferii plătesc direct”.

Analiștii estimează că pragul de 8 lei/litru va fi depășit definitiv în 2026, fără șanse reale de revenire sub acest nivel.