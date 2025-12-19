Ceremonial militar la Suceava pentru comemorarea eroilor Revoluției din Decembrie 1989



Garnizoana Suceava, în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Instituția Prefectului Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Poliția Locală Suceava, organizează luni, 22 decembrie 2025, ora 13:00, un ceremonial militar cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori.

Evenimentul va avea loc în municipiul Suceava, pe Bulevardul Ana Ipătescu, în fața bisericii „Sfânta Înviere”, și este dedicat comemorării eroilor martiri căzuți pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989.

La ceremonie vor participa reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, asociațiilor cadrelor militare în rezervă și retragere, asociațiilor veteranilor de război, Asociației „Cultul Eroilor” filiala Suceava, precum și reprezentanți ai mass-media și societății civile.

Evenimentul marchează respectul și recunoștința față de sacrificiul celor care au luptat pentru libertate și democrație în Decembrie 1989.