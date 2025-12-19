Magia sărbătorilor a ajuns la Iulius Mall Suceava. Vino și tu să te bucuri de momente de neuitat alături de Moș Crăciun!



A sosit cel mai așteptat sezon al anului, acel timp magic în care orașul prinde viață, iar fiecare decorațiune îți „spune„ o poveste. Acum, zâmbetele sunt parcă mai largi și mai luminoase. Numărătoarea inversă până la Crăciun a început, iar orășelul lui Moș Crăciun și-a deschis deja porțile la Iulius Mall Suceava și te așteaptă pe parcursul lunii decembrie să te bucuri de momente de neuitat! Personajul principal al sezonului, Moș Crăciun, îți va spune povești pline de emoție! Moșul va sta lângă bradul central, gata să îi întâlnească pe cei mici și să transforme fiecare vizită într-o experiență inedită.

Magia a ajuns la Iulius Mall Suceava odată cu aprinderea spectaculoasă a luminițelor de Crăciun. Anul acesta, tot mall-ul este învăluit în lumini calde, devenind destinația ideală pentru amintiri prețioase și timp petrecut alături de cei dragi. Iar pentru ca atmosfera să fie completă, bradul, atracția principală din parc, este decorat cu sute de ornamente de burgundy și auriu și globuri uriașe.

În drumul tău prin Orășelul lui Moș Crăciun, trebuie să ajungi și în interior, unde decorațiunile și spațiile tematice te duc direct într-un tărâm de poveste. De aici, mergi direct într-un ținut feeric al iernii, cu fulgi uriași de zăpadă, steluțele și nori pufoși, din care „curg” perdele de gheață. Te întâmpină o căsuță rustică acoperită cu zăpadă, înconjurată de brazi ninși și oameni de zăpadă.

Pentru cei dornici de o experiență cu totul specială, Iulius Mall Suceava a pregătit și un cadou special: dacă faci un selfie cu Moș Crăciun și prezinți imaginea la Centrul Info, intri automat în tragerea la sorți pentru una dintre cele nouă jucării speciale: circuite de tren electric. Până pe 24 decembrie 2025, fiecare zi va face câte un câștigător fericit, înscrierea fiind simplă, prin completarea unui formular.

Moșul va fi prezent pentru întâlniri și povești de neuitat de luni până vineri între orele 17:00 și 21:00, iar sâmbătă și duminică între 14:00 și 18:00. Nu uita să treci și pe la „Casa lui Moș Crăciun„, din parc, decorată cu ursuleți și mii de luminițe. Aici te îmbarci într-o călătorie virtuală direct spre Laponia.

Hai și tu la Iulius Mall Suceava să te bucuri de atmosfera festivă a sărbătorilor, de întâlniri cu Moș Crăciun, într-un decor care aduce iarna mai aproape de tine!