Cod Galben de ceață extins în județul Suceava până sâmbătă dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și actualizat avertizări Cod Galben de ceață pentru județul Suceava, valabile până sâmbătă dimineață, 20 decembrie 2025.

Prima avertizare, emisă la ora 22:44, este valabilă de la ora 23:00 (19 decembrie) până la ora 05:00 (20 decembrie) și vizează zona joasă a județului, inclusiv municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuți și orașele Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, precum și numeroase comune: Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

O a doua avertizare, emisă la ora 23:44, extinde fenomenul în zona montană, valabilă de la ora 00:00 până la ora 06:00 (20 decembrie), pentru Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei și Coșna.

Se semnalează local ceață persistentă, cu vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, favorizând formarea ghețușului sau chiciurei.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să folosească luminile de ceață și să mărească distanța față de vehiculele din față.