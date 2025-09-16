Deputatul Petru-Gabriel Negrea solicită explicații Guvernului privind dezechilibrul grav între investițiile străine și retragerea profiturilor din România



Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea a adresat o interpelare oficială ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Economiei, Radu-Dinel Miruță, cu privire la dezechilibrul alarmant între capitalul adus de investitorii străini și profiturile retrase din România.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, în anul 2024 capitalul nou adus de investitorii străini s-a ridicat la doar 0,6 miliarde euro- cea mai mica valoare din ultimii 10 ani, în timp ce retragerile de profituri au atins valoarea de 11,8 miliarde euro. În ultimii trei ani, ieșirile de capital din România – sub formă de dividende, dobânzi și alte instrumente financiare – au depășit 36 miliarde euro.

„Nu mai putem ignora acest dezechilibru sistemic care contribuie direct la deprecierea leului, la inflație și la adâncirea deficitului de cont curent. România are nevoie de politici coerente care să încurajeze reinvestirea profiturilor și să limiteze hemoragia financiară către alte jurisdicții”, a declarat deputatul Petru-Gabriel Negrea.

În cadrul interpelării, deputatul solicită Guvernului:

Explicații oficiale privind diferența tot mai mare dintre capitalul nou atras și profiturile retrase; Măsuri concrete pentru încurajarea reinvestirii profiturilor în economia națională; Strategii pentru reducerea dependenței de capital speculativ și atragerea de investiții productive cu valoare adăugată; Instrumente legislative pentru prevenirea transferurilor artificiale de profit către paradisuri fiscale.

Deputatul subliniază că este esențial ca Guvernul să adopte o poziție fermă în apărarea interesului economic național și să valorifice potențialul României de a deveni o destinație atractivă pentru investiții sustenabile.