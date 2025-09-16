Emoția revederii: Absolvenții promoției 2015 de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului s-au întors acasă



Anul 2025 a fost unul plin de emoții pentru cadrele didactice de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, care au avut bucuria de a-și revedea foștii elevi din promoția 2015.

Absolvenții claselor a 12-a A, B, C și F s-au reunit pentru a retrăi amintirile anilor de liceu, organizând cursuri festive și momente de socializare în diverse locații din oraș.

Pe 19 iulie, 14 foști elevi din clasa a 12-a C, specializarea Științe ale Naturii, dirigintă prof. Zup Mariana, s-au întâlnit cu 11 profesori pentru a împărtăși parcursul lor din ultimii 10 ani.

Printre aceștia se numără medici stomatologi, urologi, asistente, tehnicieni dentari, învățătoare, profesori, ingineri, consultanți pentru fonduri europene, farmaciști, economiști și antreprenori. Unii au întemeiat familii, alții au ales calea diasporei, dar toți au purtat cu ei recunoștința pentru anii de liceu.

Pe 30 august, 16 absolvenți ai clasei a 12-a F, specializarea Filologie, dirigintă prof. Cîmpan Brîndușa Luminița, au revenit la colegiu. Alături de 8 profesori, au rememorat momentele din liceu și au povestit despre parcursul lor: facultăți de Psihologie, Științe Politice, Jurnalism, Litere, Informatică sau Stomatologie, familii întemeiate și pasiuni transformate în surse de venit.

Râsetele și discursurile emoționante au umplut atmosfera de bucurie.

Pe 13 septembrie, clasa a 12-a A, specializarea Matematică-Informatică, engleză intensiv, diriginte prof. Rusu Daniel, s-a reunit cu 14 elevi prezenți fizic și 6 online, conectați din Germania, Marea Britanie, Belgia, Austria, Spania sau orașe din România.

Absolvenți de Litere, Informatică, Medicină, Business, Drept sau Academie Militară, aceștia au împărtășit povești de succes și planuri de viitor.

În aceeași zi, clasa a 12-a B, specializarea Matematică-Informatică, dirigintă prof. Hojbotă Rodica, a răspuns prezent la citirea catalogului, foștii elevi și profesorii celebrând împreună parcursul ultimilor 10 ani.

„Ce poate fi mai înălțător decât să-și amintească foștii elevi de tine, acel profesor care a încercat și poate că a și reușit să-i ajute să zboare?”, au transmis profesorii, emoționați de revederea cu foștii lor elevi, astăzi părinți, profesioniști sau antreprenori.

Cuvintele uneia dintre absolvente, Mihaela, au rezonat profund: „Ne-ați lăsat să fim diferiți, unici și să depășim monotonia mediocrului.”

Aceste revederi au reconfirmat menirea dascălilor: de a forma oameni și de a rămâne în inimile lor.

„Mulțumim, dragii noștri, pentru neuitare! Vă prețuim pentru ce ați devenit și pentru ce ne faceți cinste”, au transmis profesorii, așteptând cu nerăbdare viitoarele reîntâlniri.