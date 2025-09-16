Studenții nu pot beneficia de facilități de transport feroviar după ce au fost eliminate informațiile cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate. ANOSR cere modificarea normelor metodologice de acordare a reducerii



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis astăzi, 16 septembrie 2025, Ministerului Educației și Cercetării o serie de propuneri de modificare a Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți, ca urmare a eliminării informațiilor despre domiciliu de pe noile cărți de identitate.

Conform O.U.G. nr. 156/2024, reducerea de 90% pentru transportul feroviar și auto al studenților este limitată la ruta dintre centrul universitar și localitatea de domiciliu.

Normele metodologice, actualizate prin H.G. nr. 535/2025, impun prezentarea cărții de identitate pentru a dovedi domiciliul, alături de legitimația de transport.

Însă, noile cărți de identitate nu mai includ informații despre domiciliu, ceea ce împiedică studenții să beneficieze de reducere, deoarece nu pot face dovada localității de domiciliu la casele de bilete.

ANOSR propune modificarea Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 811/2023 și actualizate prin H.G. nr. 535/2025, solicitând introducerea unei alternative pentru verificarea domiciliului, cum ar fi certificatul digital privind domiciliul și reședința, eliberat pe baza datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

Această soluție ar facilita accesul studenților la reducerile de transport.ANOSR subliniază urgența implementării acestor modificări înainte de începerea anului universitar, pentru a evita dificultățile în achiziționarea biletelor cu reducere.

Organizația cere Ministerului Educației să accelereze procesul de actualizare a normelor, asigurând astfel accesul echitabil al studenților la facilitățile de transport.