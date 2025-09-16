Medicul urgentist Tiberius Brădățan refuză să conducă Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava după ce actualul manager nu vrea prelungirea mandatului-surse



Consiliul Județean Suceava, autoritatea tutelară a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, se confruntă cu dificultăți în desemnarea unei noi conduceri interimare a unității medicale, în contextul în care mandatul actualei echipe de conducere, formată din dr. Mircea Jurchiș Irimie și Paul Turcoman, se încheie pe 23 septembrie 2025.

Cei doi au refuzat prelungirea interimatului.

Potrivit unor surse apropiate situației, medicul urgentist Tiberius Brădățan, fost director medical al Spitalului Județean Suceava și fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a fost unul dintre candidații vizați pentru a prelua funcția de director interimar.

Cu toate acestea, sursele au confirmat că dr. Brădățan a declinat oferta de a conduce temporar unitatea spitalicească.

Consiliul Județean Suceava continuă căutările pentru identificarea unui nou director interimar care să asigure managementul celui mai important spital din județ.