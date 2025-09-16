Indexul de trafic 2025: 8,2 zile pierdute anual din cauza aglomerației în Suceava



Institutul pentru Orașe Vizionare a publicat Indexul de Trafic 2025, o analiză detaliată a mobilității urbane în cele 41 de municipii reședință de județ și București, bazată pe date colectate între martie și iunie 2025.

Raportul evidențiază Suceava pe locul 31 în clasament, cu un Excess Travel Time Ratio (ETTR) de 28% și pierderi de 8,2 zile de lucru pe an din cauza aglomerației, plasând orașul în zona verde a mobilității, alături de alte centre urbane de dimensiuni medii.

Orașele mici precum Reșița, Giurgiu și Călărași domină topul, cu pierderi minime de 3-3,5 zile pe an, datorită dimensiunii reduse și infrastructurii eficiente.

La polul opus, Bucureștiul rămâne un caz aparte, cu peste 12,7 zile pierdute anual, echivalentul a peste jumătate din concediul legal de odihnă.

Suceava, cu o populație mai mare decât liderii clasamentului, se apropie de pragul de 9 zile pierdute în trafic și are aceeași cotă de 8,2 zile precum Cluj Napoca.

Analiza subliniază o schimbare a tiparului de trafic: orele de vârf tradiționale (08:00 și 17:00) sunt înlocuite de congestii prelungite între 11:00 și 14:00, cauzate de munca flexibilă, livrări și mobilitatea locală.

Pentru Suceava, acest aspect reflectă dinamica zilnică a deplasărilor spre școli, piețe sau birouri, necesitând măsuri adaptate, precum semaforizare inteligentă sau benzi dedicate transportului public.

Datele, colectate pe opt trasee principale și secundare, compară vitezele din zilele lucrătoare (07:00-20:00) cu regimul liber de duminică dimineața (07:00-08:00).

Indexul de Trafic face parte din CITY INDEX 2025, barometrul de performanță urbană ce va fi lansat integral la sfârșitul lunii octombrie, analizând 51 de indicatori ai calității vieții urbane.