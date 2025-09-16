Accident rutier în Volovăț cu trei răniți între care și o femeie gravidă după ce un adolescent a condus mașina mamei prin comună



Un accident rutier a avut loc, luni, 15 septembrie 2025, în jurul orei 15:50, pe strada Cuza Vodă din comuna Volovăț.

Incidentul a implicat doi șoferi, dintre care unul minor, și a rezultat în rănirea a trei persoane.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un minor de 16 ani, fără permis de conducere, a preluat fără acordul mamei un autoturism marca AUDI cu număr de Botoșani de la locuința sa și l-a condus, având ca pasager un alt minor de 15 ani.

În timp ce traversa intersecția spre strada Cuza Vodă, autoturismul a fost lovit în partea stângă spate de un alt vehicul marca AUDI cu număr de Suceava, condus de un bărbat de 24 de ani, care nu s-a asigurat la manevra de întoarcere.

Impactul a dus la devierea primului autoturism pe spațiul verde, unde a acroșat gardurile a două case.

În urma accidentului, ambii șoferi au suferit răni ușoare – minorul cu escoriații la antebrațul drept, iar celălalt cu o contuzie la umărul stâng – și au fost transportați la Spitalul Municipal Rădăuți.

De asemenea, o femeie de 23 de ani, pasageră în al doilea autoturism și însărcinată în luna a șaptea, a fost internată acuzând dureri abdominale.

Testele cu aparatul etilotest au fost negative pentru ambii conducători, fiind recoltate și probe de sânge pentru analize suplimentare.

Minorul a fost testat și pentru substanțe interzise, rezultatul fiind negativ.

Verificările au confirmat că acesta nu deține permis de conducere.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și furt în scop de folosință, urmând să continue cercetările.