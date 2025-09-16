Accident rutier în Volovăț cu trei răniți între care și o femeie gravidă după ce un adolescent a condus mașina mamei prin comună


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier a avut loc, luni, 15 septembrie 2025, în jurul orei 15:50, pe strada Cuza Vodă din comuna Volovăț.

Incidentul a implicat doi șoferi, dintre care unul minor, și a rezultat în rănirea a trei persoane.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un minor de 16 ani, fără permis de conducere, a preluat fără acordul mamei un autoturism marca AUDI cu număr de Botoșani de la locuința sa și l-a condus, având ca pasager un alt minor de 15 ani.

În timp ce traversa intersecția spre strada Cuza Vodă, autoturismul a fost lovit în partea stângă spate de un alt vehicul marca AUDI cu număr de Suceava, condus de un bărbat de 24 de ani, care nu s-a asigurat la manevra de întoarcere.

Impactul a dus la devierea primului autoturism pe spațiul verde, unde a acroșat gardurile a două case.

În urma accidentului, ambii șoferi au suferit răni ușoare – minorul cu escoriații la antebrațul drept, iar celălalt cu o contuzie la umărul stâng – și au fost transportați la Spitalul Municipal Rădăuți.

De asemenea, o femeie de 23 de ani, pasageră în al doilea autoturism și însărcinată în luna a șaptea, a fost internată acuzând dureri abdominale.

Testele cu aparatul etilotest au fost negative pentru ambii conducători, fiind recoltate și probe de sânge pentru analize suplimentare.

Minorul a fost testat și pentru substanțe interzise, rezultatul fiind negativ.

 Verificările au confirmat că acesta nu deține permis de conducere.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și furt în scop de folosință, urmând să continue cercetările.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR