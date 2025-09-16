Tânăr din Suceava păcălit online la cumpărarea unor pantofi tip sport


Poliția municipiului Suceava a fost sesizată luni, la ora 11:30, de un tânăr de 20 de ani din municipiu, care a raportat o posibilă înșelăciune online.

Incidentul a avut loc pe 20 august 2025, când tânărul a intrat pe profilul de Instagram „reps.true”, unde sunt comercializate produse de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Fiind interesat de o pereche de pantofi sport marca Yeezy, tânărul a contactat administratorul contului, care i-a confirmat disponibilitatea produsului și i-a cerut plata în avans. Acesta a virat 400 de lei într-un cont bancar al unui anume Ionescu Alexandru.

În seara aceleiași zile, la ora 23:44, a primit un mesaj prin care i s-a comunicat că prețul era cu 200 de lei mai mare, vânzătorul oferindu-i un al doilea produs la alegere ca despăgubire.

Victima a ales o pereche de pantofi sport Jordan 1, plătind suplimentar 250 de lei (inclusiv transport), totalizând 654,55 lei, inclusiv comisioanele bancare, din contul său Revolut.

Deși a efectuat plățile, tânărul nu a mai primit niciun răspuns de la vânzător.

Pe 24 august 2025, după ce coletul nu a sosit, l-a contactat din nou, întrebând despre statusul livrării.

Deși mesajul a fost vizualizat, vânzătorul i-a blocat accesul, fără a oferi explicații.

Până în prezent, coletul nu a fost livrat, iar victima nu a mai fost contactată.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, iar Biroul de Investigații Criminale continuă cercetările pentru identificarea făptuitorului.


