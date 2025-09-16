O femeie a murit la Câmpulung Moldovenesc după ce a căzut din podul blocului unde a mers să-și întindă rufele la uscat


Un incident tragic a avut loc luni după amiaza în jurul orei 16:00, la Câmpulung Moldovenesc, unde o femeie de 69 de ani a căzut de la aproximativ 10 metri, din podul blocului în care locuia, pierzându-și viața.

Poliția municipiului a fost sesizată la ora 16:18 de Secția CPU a Spitalului Municipal, unde victima fusese transportată de urgență.

Potrivit cercetărilor, femeia urcase singură în pod pentru a întinde rufe la uscat, lăsând în urmă ligheanul cu rufe, telefonul mobil și încălțămintea.

Din motive încă necunoscute, s-a apropiat de geamul podului, aplecându-se peste acesta, moment în care a căzut în grădina din fața blocului.

Un vecin a observat incidentul și a alertat imediat serviciul de urgență 112, cerând sprijin medical.

Echipajul medical a transportat-o de urgență la Spitalul Municipal, unde i s-a stabilit diagnosticul: policontuzii prin cădere de la înălțime, contuzie toracică, fracturi costale, contuzie abdominală și bazin, fractură de bazin și comă post-traumatică de gradul 3.

În ciuda eforturilor medicilor, femeia a decedat în unitatea medicală din cauza leziunilor severe.

Verificările inițiale nu au indicat urme de agresiune, iar o necropsie urmează să stabilească cauza exactă a decesului.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă” și continuă cercetările pentru elucidarea circumstanțelor producerii incidentului.


