Proiect transfrontalier România-Ucraina de 800.000 de euro pentru un sediu modern al CJSU Suceava și achiziția de autospeciale, echipamente și instruiri comune. Traian Andronachi:  FLAMECONTROL nu este doar un proiect de investiții, ci o declarație de angajament comun pentru siguranța comunităților

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a participat marți, 16 septembrie 2025, la Conferința de deschidere a proiectului „FLAMECONTROL – Inițiativă comună pentru gestionarea incendiilor”, desfășurată la Rădăuți.

Proiectul, de importanță strategică pentru Suceava și zona transfrontalieră România-Ucraina, vizează consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență și creșterea siguranței comunităților vulnerabile la incendii de vegetație, inundații sau alunecări de teren.

Cu o valoare totală de 804.153,66 euro, proiectul este finanțat în proporție de 723.738,29 euro prin Programul Interreg NEXT România – Ucraina, restul de 80.415,37 euro reprezentând cofinanțare.

Printre obiectivele principale se numără construirea unui nou sediu modern pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în Suceava, dotat cu sisteme avansate de comunicare și dispecerat, precum și achiziția de autospeciale, echipamente specializate și organizarea de instruiri comune pentru forțele de intervenție din cele două țări.

Proiectul răspunde provocărilor generate de schimbările climatice și contextul geopolitic, promovând mecanisme de cooperare rapidă între instituțiile responsabile.

Prefectul Andronachi a declarat: „FLAMECONTROL nu este doar un proiect de investiții, ci o declarație de angajament comun pentru siguranța comunităților, protejarea vieților și un viitor mai rezilient.”