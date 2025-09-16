AJPIS Suceava: Mai sunt doar 12 zile pentru a solicita tichetul de energie de 50 de lei pentru facturile din iulie și august 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



27 septembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor prin aplicația EPIDS în vederea obținerii tichetului de energie de 50 de lei, destinat plății facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025, a reamintit Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava.

Cererile pot fi depuse online, prin aplicația EPIDS, la oficiile poștale sau la primării.

„Recomandăm cetățenilor să solicite acest sprijin cât mai curând posibil pentru a beneficia de ajutor la plata facturilor. Pentru completarea cererii sunt necesare datele de identificare ale solicitantului și ale membrilor familiei, precum și, după caz, informații despre venituri. Excepție fac pensionarii din sistemul național de pensii, ale căror date despre venituri sunt transmise automat de Casa Națională de Pensii Publice”, arată sursa citată.

De asemenea, cererea trebuie să includă codul POD al locului de consum și codul de client de pe factura de energie electrică.

AJPIS Suceava transmite solicitanților să fie atenți la completarea corectă a cererii, inclusiv utilizarea diacriticelor, ordinea nume-prenume și introducerea unui CNP valid de 13 cifre, pentru a evita invalidarea solicitării.

„Procesul este simplu, iar datele corecte asigură obținerea rapidă a tichetului. Încurajăm cetățenii să profite de acest ajutor. Pentru informații suplimentare sau asistență, contactați Call-center ANPIS la 021.9309 sau prin e-mail la [email protected]”, mai arată AJPIS Suceava.