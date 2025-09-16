Personalul medical de la Creşa nr.1 Suceava ce a fost arondată GPN „Obcini” va fi transferat în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să dezbată și să voteze în ședința de miercuri, 17 septembrie, un proiect de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu privind modul în care vor fi transferați asistenții medicali de la Creșa nr. 1 Suceava după ce aceasta a fost arondată Grădiniței cu Program Normal „Obcini”.

Potrivit proiectului, cei 8 asistenți medicali din cadrul Creșei nr. 1 Suceava, care asigură asistența medicală obligatorie conform legislației, vor fi transferați în structura aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Compartimentului de medicină generală din Direcția de asistență socială. Transferul se va realiza în conformitate cu Ordinul nr. 3040/114/670 din 29 ianuarie 2024, care reglementează predarea-preluarea personalului medical din unitățile de învățământ preuniversitar și creșele publice.

Proiectul a fost avizat de Direcția de Sănătate Publică Suceava creând premisele pentru finanțarea salariilor asistenților medicali prin bugetul de stat, similar altor angajați din cadrul Direcției de asistență socială cu calificare medicală.

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat necesitatea implementării cadrului organizatoric pentru preluarea personalului medical până la data de 1 octombrie 2025, îndemnând consilierii locali să aprobe proiectul pentru a asigura conformitatea cu legislația și continuitatea serviciilor medicale.