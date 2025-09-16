Primăria Suceava anunță finalizarea reabilitării canalizării pe Bulevardul 1 Mai cu tehnologie modernă fără săpătură



Primăria Municipiului Suceava a anunțat, marți după amiaza, finalizarea lucrărilor de reabilitare a conductei de canalizare menajeră de pe Bulevardul 1 Mai, pe tronsonul dintre Spitalul Județean și parcarea Primăriei.

Potrivit sursei citate, intervenția, realizată de ACET S.A. Suceava, a fost esențială pentru remedierea defectelor structurale grave ale vechii conducte din beton DN 300 mm, care prezenta erodări, deplasări și neetanșeități, cauzând avarii repetate și riscuri de surpări.

Pentru a minimiza disconfortul pe una dintre principalele artere ale orașului, s-a utilizat o tehnologie modernă și ecologică de tip CIPP (Cured-In-Place Pipe), care nu necesită săpături ample. Aceasta metodă a implicat introducerea unui furtun flexibil impregnat cu rășină poliesterică în conducta existentă, polimerizat ulterior cu lămpi UV sub presiune.

Rezultatul este o „cămașă” interioară rezistentă, care consolidează structura și extinde durata de viață a rețelei cu peste 30 de ani.

Lucrările au vizat reabilitarea a 538 de metri de canalizare și a 18 cămine de vizitare, dintre care 5 erau amplasate sub carosabil.

De asemenea, o intervenție punctuală cu săpătură a fost necesară în zona intersecției cu strada Universității, unde s-a constatat o surpare a tuburilor existente.