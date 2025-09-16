Cod galben de furtună în zona Rădăuți-Siret



Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare now casting de tip Cod Galben pentru mai multe localități din județul Suceava, valabilă marți, 16 septembrie, între orele 20:05 și 21:00.

Avertizarea include localitățile Rădăuți, Siret, Marginea, Arbore, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Volovăț, Horodnic de Sus, Dornești, Satu Mare, Bilca, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Grămești, Calafindești, Gălănești, Horodnic de Jos, Mușenița, Șerbăuți, Burla.

Meteorologii avertizează că în zonele menționate se vor semnala descărcări electrice, averse care vor acumula până la 15 litri de apă pe metru pătrat, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm în diametru) și intensificări ale vântului cu rafale ce pot atinge 50-60 km/h.