Gheorghe Șoldan continuă reforma majoră la Consiliul Județean Suceava: Reduceri de posturi și reorganizare la DGASPC

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat o amplă reformă administrativă, continuând procesul de eficientizare a instituțiilor din subordine.

„Am promis reformă în administrație și asta fac!

Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să o fac”, a declarat președintele Șoldan.

Potrivit acestuia, după reducerea cu peste 20% a aparatului propriu al Consiliului Județean, de la 220 la 175 de posturi, urmează reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

Noua organigramă a DGASPC prevede reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din aparatul propriu, de la 14 la 7 posturi, și eliminarea a 75 de posturi la nivelul întregii instituții, dintre care 13 în aparatul propriu.

„Este doar prima etapă a reorganizării, urmând să analizăm și alte instituții din subordinea Consiliului Județean,” a precizat Șoldan.

Structura DGASPC va fi simplificată, cu doi directori adjuncți responsabili pentru protecția copilului, respectiv asistența persoanelor adulte cu dizabilități și a vârstnicilor.

Funcția de director adjunct economic va fi desființată, atribuțiile fiind redistribuite. Serviciile Achiziții Publice, Administrativ, Juridic și altele vor fi comasate sau reorganizate în compartimente, pentru a reduce birocrația.

De asemenea, șase centre de abilitare și servicii sociale pentru adulți cu dizabilități vor fi comasate în trei, prin unirea centrelor din Zvoriștea cu Mitocul Dragomirnei, Pojorâta cu Fundu Moldovei și „O Nouă Viață” cu „Ama Deus” din Siret.

Pentru a spori eficiența intervențiilor, va fi înființat un Compartiment Echipa Mobilă Suceava.

„Această reformă aduce mai multă eficiență, mai puțină birocrație și servicii mai bune pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici,” a declarat Gheorghe Șoldan.

Reorganizarea DGASPC Suceava plasează instituția printre cele mai suple structuri de acest tip din țară.