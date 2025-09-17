Ianis Chiruț, convocat la naționala U17 a României, Adrian Mircea ratează stagiul din cauza unei accidentări



Interul stânga al CSU Suceava, Ianis Chiruț, a fost convocat la lotul național de Juniori U17 al României (generația 2008–2009) pentru un stagiu de pregătire ce va avea loc în perioada 22–28 septembrie 2025, la Plopeni.

Tânărul handbalist, component al echipei de Juniori 1 a CSU Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, va avea astfel ocazia să își demonstreze calitățile la nivel național.

Din păcate, un alt jucător important al clubului sucevean, portarul Adrian Mircea, nu va putea participa la această acțiune din cauza unei accidentări.

Mircea, convocat în mod constant de selecționerul Ionuț Tița, este și el membru al echipei de Juniori 1 a CSU Suceava.