Trei persoane reținute și țigări de contrabandă confiscate în urma a 10 percheziții domiciliare efectuate de polițiști în zona Fălticeni

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava au confiscat aproape 250.000 de țigarete de contrabandă și au reținut trei persoane în urma a 10 percheziții domiciliare desfășurate pe 16 septembrie 2025, în municipiul Fălticeni și localități rurale învecinate.

Acțiunea a vizat combaterea traficului ilicit cu țigarete de proveniență extracomunitară și netimbrate, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Perchezițiile au documentat activități de contrabandă derulate în perioada februarie – septembrie 2025, care includeau aprovizionarea, depozitarea și comercializarea țigaretelor, în special în zona pieței agroalimentare din Fălticeni și la domiciliile unor persoane fizice.

În urma operațiunii, au fost confiscate 246.600 de țigarete netimbrate, în valoare de aproximativ 235.000 de lei, 500 de articole pirotehnice interzise din categoria F2 și șase telefoane mobile suspectate de a fi fost folosite în activitatea infracțională.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 235.000 de lei.

Trei persoane, doi bărbați de 46 și 44 de ani și o femeie de 31 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Mai multe persoane au fost audiate la sediul poliției.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, al polițiștilor de ordine publică din Suceava și al luptătorilor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale – IPJ Suceava.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a altor eventuale fapte ilegale.