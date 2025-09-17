Câte rotații pe minut ar trebui să alegi la mașina de spălat în funcție de ce haine speli? Scurt ghid



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sursa foto: pexels.com

Atunci când alegi un program la mașina de spălat, una dintre setările importante este viteza de centrifugare, măsurată în rotații pe minut (RPM). Aceasta determină cât de repede se învârte tamburul pentru a elimina apa din haine.

O centrifugare mai rapidă scoate mai multă apă, reducând timpul de uscare. Totuși, o viteză prea mare poate deteriora țesăturile sensibile sau poate deforma hainele. Alegerea corectă a rotațiilor prelungește viața hainelor și asigură o spălare eficientă.

Cum funcționează centrifugarea?

După ce hainele au fost spălate și clătite, mașina de spălat rotește tamburul cu viteză mare. Forța centrifugă „stoarce” apa din fibre și o evacuează prin furtunul de scurgere.

Cu cât RPM-ul este mai mare, cu atât hainele ies mai puțin ude. Însă, pentru materialele delicate, acest proces poate fi prea agresiv. De aceea, este important să adaptezi viteza la tipul de țesătură.

Intervalele de rotații disponibile

Majoritatea mașinilor de spălat rufe moderne oferă o plajă de rotații între 400 și 1200 RPM.

400-600 RPM – pentru țesături delicate.





– pentru țesături delicate. 800-1000 RPM – pentru bumbac ușor și haine de zi cu zi.





– pentru bumbac ușor și haine de zi cu zi. 1200 RPM – pentru prosoape, lenjerii și articole groase.





Alegerea corectă depinde atât de material, cât și de cât de repede ai nevoie să se usuce hainele.

Bumbac

Recomandare: 1000-1200 RPM

Bumbacul este rezistent și poate fi spălat la turații mai mari. Tricourile, cămășile și pantalonii din bumbac suportă bine centrifugarea intensă, iar apa este eliminată eficient.

Totuși, pentru hainele de bumbac subțiri sau colorate intens, este mai bine să alegi 800-1000 RPM pentru a evita uzura rapidă.

Lână

Recomandare: 400-600 RPM

Lâna este sensibilă și se poate deforma ușor. O centrifugare prea intensă poate duce la micșorarea și deteriorarea fibrei.

Cel mai bine este să alegi programe dedicate lânii, care combină temperaturi scăzute cu rotații reduse.

Mătase și țesături delicate

Recomandare: 400 RPM sau chiar fără centrifugare

Mătasea, dantela și materialele foarte fine nu trebuie supuse la viteze mari. În multe cazuri, este recomandat să optezi pentru programe fără centrifugare sau cu rotații foarte reduse.

Astfel, hainele rămân protejate și nu își pierd forma sau luciul natural.

Sintetice (poliester, elastan)

Recomandare: 600-800 RPM

Materialele sintetice se usucă rapid, deci nu au nevoie de o stoarcere foarte puternică. În plus, turațiile mari pot provoca șifonarea excesivă.

O centrifugare moderată păstrează hainele netede și reduce timpul necesar pentru călcat.

Prosoape

Recomandare: 1200-1400 RPM

Prosoapele groase din bumbac absorb multă apă, de aceea au nevoie de o centrifugare intensă.

La 1200-1400 RPM, acestea ies mult mai uscate, ceea ce reduce considerabil timpul de uscare la aer sau în uscător.

Lenjerii de pat

Recomandare: 1200-1400 RPM

Cearșafurile și fețele de pernă din bumbac sau amestecuri similare pot fi spălate la turații mari.

O centrifugare puternică previne acumularea excesivă de apă și scurtează timpul de uscare. Totuși, dacă lenjeriile sunt foarte delicate, cum ar fi cele din satin, este indicat să cobori la 800-1000 RPM.

Haine sport și echipamente tehnice

Recomandare: 600-800 RPM

Materialele sportive sunt de obicei sintetice și se usucă repede. O centrifugare moderată este suficientă pentru a elimina apa fără a deteriora structura fibrelor elastice.

Unele echipamente cu inserții speciale (ex. jachete impermeabile) ar trebui spălate la rotații reduse, pentru a nu afecta stratul protector.

Blugi

Recomandare: 800-1000 RPM

Blugii sunt rezistenți, dar absorb multă apă. Turațiile între 800 și 1000 RPM sunt suficiente pentru a-i stoarce bine, fără a deteriora fibra.

Pentru blugii de culoare închisă, este bine să alegi un program cu rotații moderate, pentru a reduce decolorarea în timp.

Haine pentru bebeluși

Recomandare: 800-1000 RPM

Hainele pentru copii mici trebuie spălate bine și uscate rapid, dar fără a fi agresate. O centrifugare de 800-1000 RPM asigură o bună eliminare a apei, păstrând țesăturile moi și confortabile.

Articole groase (pături, pilote, geci de iarnă)

Recomandare: 1000-1200 RPM

Aceste articole absorb foarte multă apă și au nevoie de o centrifugare puternică pentru a nu rămâne îmbibate.

Totuși, trebuie să te asiguri că mașina de spălat are capacitatea necesară și program special pentru articole voluminoase, altfel tamburul se poate dezechilibra.

Avantajele și dezavantajele turațiilor mari

Avantaje:

Hainele ies mai uscate.





Timp de uscare redus, mai ales în apartamente.





Eficiență sporită dacă folosești uscător de rufe.





Dezavantaje:

Uzură mai rapidă a țesăturilor.





Mai multe șifonări.





Consum mai mare de energie și zgomot crescut.





Avantajele și dezavantajele turațiilor mici

Avantaje:

Haine mai protejate.





Mai puține cute și șifonări.





Consum energetic mai redus.





Dezavantaje:

Hainele ies mai ude.





Timp de uscare mai lung.





Cum alegi corect?

Un ghid simplu de reținut ar fi:

Delicate (mătase, lână, lenjerie fină) → 400-600 RPM.





→ 400-600 RPM. Sintetice și haine de zi cu zi → 600-800 RPM.





→ 600-800 RPM. Bumbac și blugi → 800-1200 RPM.





→ 800-1200 RPM. Prosoape și lenjerii groase → 1200-1400 RPM.





Dacă nu ești sigur, optează pentru o viteză medie (800-1000 RPM). Este suficientă pentru a elimina o parte bună din apă, dar suficient de blândă pentru majoritatea țesăturilor.

Sfat practic

Folosește programele presetate ale mașinii de spălat. Majoritatea modelelor moderne, cum sunt cele pe care le poți găsi pe Badabum.ro, sunt optimizate pentru tipuri diferite de materiale și aleg automat combinația ideală de temperatură și rotații.

Astfel, nu doar că îți protejezi hainele, dar economisești și timp.

În concluzie, alegerea vitezei de centrifugare este la fel de importantă ca detergentul sau temperatura de spălare. O setare prea mare poate deteriora hainele delicate, în timp ce o setare prea mică poate prelungi uscarea articolelor groase.

Înțelegând caracteristicile fiecărui material și adaptând rotațiile în funcție de tipul de țesătură, vei reuși să menții hainele în stare bună mai mult timp și să eficientizezi procesul de spălare.

Astfel, mașina de spălat devine un adevărat aliat al gospodăriei, iar tu vei avea haine curate, protejate și gata de purtat în cel mai scurt timp.