Primăria Suceava lansează un program periodic de curățenie stradală

Primăria Municipiului Suceava, prin operatorii de salubrizare, a anunțat, miercuri, că demarează un program regulat de curățenie pe străzile orașului, menit să sporească gradul de curățenie și confort urban.

Prima acțiune va avea loc pe strada Tineretului din cartierul Cuza Vodă II, în fiecare joi, între orele 08:00 și 10:00, începând cu data de 18 septembrie 2025.

În acest interval, se vor efectua lucrări de curățenie în zona destinată parcării autoturismelor.

Pentru a facilita intervenția eficientă a utilajelor de salubrizare, cetățenii sunt rugați să elibereze locurile de parcare în intervalul menționat.

Programul va fi extins ulterior și pe alte străzi din municipiu, iar Primăria va reveni cu informări periodice privind calendarul acțiunilor.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin! Împreună facem Suceava un oraș mai curat!”, transmite Primăria Municipiului Suceava.