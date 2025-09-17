Conf. univ. dr. Laura Stătescu se alătură echipei Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava



Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie , a anunțat, miercuri, integrarea, începând cu 1 octombrie 2025, a doamnei conf. univ. dr. Laura Stătescu, medic primar dermatovenerolog, în cadrul colectivului medical.

Transferată de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, unde a ocupat funcția de Șef de Clinică, doamna conferențiar aduce cu sine o vastă experiență academică și clinică.

Dr. Laura Stătescu este un reputat cadru didactic, cu o carieră remarcabilă în domeniul dermatovenerologiei.

A susținut cursuri în limbile română și engleză pentru studenții Facultății de Medicină, a coordonat programe de formare în îngrijiri dermatologice pentru studenții la Asistență Medicală Generală și a introdus cursuri inovatoare, precum „Dermatologia – știință și artă”.

De asemenea, a ghidat peste 50 de lucrări de diplomă și lucrări științifice ale medicilor rezidenți, prezentate la manifestări de prestigiu naționale și internaționale.

Activitatea sa științifică include participarea la studii clinice și granturi naționale, fiind doctor în științe medicale cu o teză axată pe dermatitele de contact.

„Suntem convinși că profesionalismul și experiența doamnei conferențiar vor contribui semnificativ la modernizarea și dezvoltarea activității medicale și universitare din cadrul spitalului nostru”, a declarat dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava.

Pe lângă această nouă achiziție în echipa medicală, spitalul derulează lucrări de extindere și modernizare a Secției de Dermatologie, menite să sporească confortul pacienților și calitatea actului medical.

„Îi urăm bun venit și mult succes doamnei Conf. Univ. Dr. Laura Stătescu în parcursul său profesional la Suceava!”, a adăugat managerul instituției.