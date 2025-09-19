ACET SA anunță avarie la rezervorul de apă din Ipotești. Lucrările de reparație sunt în desfășurare



ACET S.A. Suceava informează că în seara zilei de 18 septembrie 2025, în jurul orei 19:40, dispeceratul companiei a constatat o scădere anormală a nivelului apei în rezervorul vechi al comunei Ipotești, care alimentează aproximativ 40% din localitate, precum și străzile Mircea cel Bătrân, Nicolae Iorga, Soarelui, Nectarie și Solomon din Lisaura.

Echipa de intervenție a demarat imediat verificările, suspectând o avarie pe conductele principale de distribuție.

În urma controalelor, nu s-au identificat probleme pe rețeaua de distribuție, însă, în jurul orei 21:50, s-a constatat o pierdere semnificativă de apă la baza rezervorului.

Pomparea apei a fost oprită, iar în cursul nopții rezervorul a fost golit, atât prin spărtura identificată, cât și în sistemul de distribuție, pentru a asigura alimentarea consumatorilor pe cât posibil.

În dimineața zilei de 19 septembrie, au început lucrările de diagnosticare și reparare a avariei.

ACET estimează finalizarea reparațiilor și a procedurilor de spălare/dezinfectare a rezervorului până la ora 18:00, când se va relua alimentarea cu apă.

În funcție de evoluția lucrărilor, durata estimată ar putea suferi modificări, urmând a fi comunicate actualizări.

La reluarea furnizării apei, este posibil ca aceasta să prezinte o turbiditate crescută.

Consumatorii sunt rugați să lase robinetul deschis câteva minute și să folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia.

Dacă problema persistă, aceștia sunt încurajați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava pentru intervenția unei echipe specializate.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim pentru înțelegere,” a transmis directorul general al ACET S.A. Suceava, ing. Ștefan Groza.