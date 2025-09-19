Sucevean adus în țară din Spania pentru a executa o condamnare la închisoare pentru înșelăciune



Poliția Română a anunțat că a adus în țară, joi, o persoană din județul Suceava pe numele căreia a fost emis mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.

Astfel, a fost adus în țară un bărbat de 51 de ani, din Suceava, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Ploiești, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un 3 ani și 4 luni.

Persoana în cauză a fost introdusă într-o unitate de detenție, în vederea executării pedepsei.