Norocul în Bucovina: densitatea agențiilor de jocuri de noroc în Suceava, Rădăuți și alte orașe din județ

Un studiu recent analizează distribuția agențiilor de jocuri de noroc din România, nu doar ca număr total, ci și ca densitate raportată la populație. Această abordare oferă o imagine mai clară asupra prezenței fenomenului în comunități de dimensiuni diferite. Datele complete pot fi consultate în cadrul studiului despre densitatea agențiilor de jocuri de noroc, iar pentru județul Suceava rezultatele arată o situație variată: de la densități moderate în municipiul reședință până la valori foarte ridicate în orașe mai mici, precum Câmpulung Moldovenesc.

Suceava municipiu: 28 de agenții, 1 la 3.000 de locuitori

Reședința de județ are 28 de agenții de jocuri de noroc, ceea ce înseamnă o densitate de 1 agenție la aproximativ 3.000 de locuitori. Raportat la alte municipii din țară, Suceava se află într-o zonă de mijloc – nu la fel de dens ca orașele medii cu cifre record, dar nici la coada clasamentului.

Oferta acoperă zonele centrale și cartierele mari, iar pentru locuitori prezența agențiilor a devenit parte a peisajului urban.

Rădăuți: densitate mai scăzută

În Rădăuți au fost identificate 7 agenții, pentru o populație de circa 25.000 de locuitori. Raportul de 1 agenție la 3.500 de locuitori arată o densitate mai mică decât în municipiul Suceava, dar tot suficient de vizibilă pentru un oraș de dimensiuni medii.

Fălticeni: apropiat de media municipiului

Fălticeni apare în studiu cu 8 agenții, ceea ce înseamnă o densitate de 1 la 3.000 de locuitori, similară cu cea a municipiului reședință. Pentru un oraș cu puțin peste 24.000 de locuitori, aceste cifre arată o prezență stabilă a industriei de gambling.

Câmpulung Moldovenesc: lider la densitate în județ

Surpriza o constituie Câmpulung Moldovenesc, care are 9 agenții pentru doar 15.000 de locuitori. Asta înseamnă o densitate de 1 agenție la 1.700 de locuitori, una dintre cele mai ridicate din întreaga țară.

Această valoare arată că în orașele mai mici, unde populația este redusă, chiar și un număr relativ mic de agenții poate duce la o densitate foarte mare. Practic, pentru locuitorii din Câmpulung, o agenție este mereu la câteva minute distanță.

Gura Humorului: 5 agenții, 1 la 2.700 de locuitori

Gura Humorului, cu aproximativ 13.000 de locuitori, are 5 agenții, ceea ce echivalează cu o densitate de 1 la 2.700 de locuitori. Orașul se situează astfel peste media județeană și confirmă tendința ca zonele turistice să atragă și operatori din domeniul jocurilor de noroc.

Cum se compară Suceava cu alte județe

La nivel național, județe precum Hunedoara, Brașov sau Cluj au densități ridicate și un număr absolut mult mai mare de agenții. Bucureștiul rămâne lider în cifre brute, dar nu are cea mai mare densitate.

Prin comparație, Suceava se află într-o poziție intermediară: municipiul are o ofertă vizibilă, dar adevăratele „vârfuri” de densitate se regăsesc în orașele mai mici, precum Câmpulung Moldovenesc sau Gura Humorului.

Online-ul completează oferta

Concluzie

Datele arată că județul Suceava are o prezență semnificativă a agențiilor de jocuri de noroc, cu densități moderate în orașele mari și densități foarte ridicate în orașele mai mici, precum Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului. Comparativ cu alte zone ale României, Suceava se află la un nivel mediu, dar diversitatea dintre localități este remarcabilă.