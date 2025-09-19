CSU Suceava primește vizita SCM Politehnica Timișoara în etapa a 3-a a Ligii Naționale de handbal masculin



Luni, 22 septembrie, Sala LPS Suceava va găzdui un meci de foc între CSU Suceava și SCM Politehnica Timișoara, în cadrul etapei a 3-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Partida, care începe la ora 17:30, va fi transmisă în direct pe PRO Arena.

CSU Suceava vine după două meciuri dificile în debutul sezonului, cu o prestație bună doar pe alocuri în fața echipei din Baia Mare și o înfrângere la limită cu Vaslui, influențată, conform jucătorilor, și de decizii controversate ale arbitrilor.

Echipa suceveană, cu un lot întinerit după plecarea unor jucători importanți precum Darius Makaria, Leonard Ștefan și Vencel Csog, mizează pe viteză, tranziție rapidă și entuziasmul tinerilor pentru a surprinde Timișoara.

Eduard Iordachi, jucător al CSU Suceava, a declarat: „Timișoara este o echipă foarte puternică, cu o apărare solidă și un antrenor experimentat, selecționerul naționalei. Vom încerca să exploatăm viteza și repunerile rapide, dar va trebui să fim mai inspirați la finalizare decât în meciurile trecute.”

Claudiu Lazurcă, un alt pilon al echipei, a adăugat: „Timișoara e practic o echipă nouă, care se va bate pentru podium. Va fi un meci greu, dar suntem pregătiți să dăm totul pentru fanii noștri. Le cerem suporterilor răbdare, fiind o echipă tânără, dar sunt sigur că la final de sezon vom fi mulțumiți.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a subliniat importanța analizei după fiecare meci și asumarea strategiei de a miza pe tineri: „ După fiecare meci, fie el pierdut sau câștigat, facem o analiză. Vrem să știm ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine și ce putem corecta. La Vaslui a fost un meci disputat, echilibrat mult timp. Din păcate, în a doua repriză am rămas de două ori doar cu patru jucători pe teren, iar acest lucru le-a permis vasluienilor să se desprindă la patru-cinci goluri. Apoi ne-a fost greu să revenim. Jocul s-a desfășurat într-o atmosferă frumoasă, cu sala plină, aproximativ 1.500 de spectatori, ceea ce pentru tinerii noștri jucători a contat și poate a fost mai dificil. Nu este ușor să faci pasul de la juniori direct la Liga Națională, cum se întâmplă acum cu mulți dintre băieți. De aceea este nevoie de răbdare. Am văzut și comentariile de pe rețelele sociale după meci. Știm că, prin natura meseriei noastre, suntem supuși și la laude, dar și la critici. Le acceptăm, atât timp cât sunt constructive și ajută echipa și munca noastră. Suporterii suceveni sunt obișnuiți cu rezultate bune, dar acum este o situație diferită. Noi, ca staff, ne-am asumat faptul că vom da credit tinerilor. Nu putem avea aceleași obiective și rezultate cu o echipă relativ nouă. Dacă ne uităm, din cei care jucau mult în returul campionatului trecut, acum Răzvan Gavriloaia e folosit mai puțin, Codrin Radu lipsește, Claudiu Lazurcă abia a revenit după accidentare, Leonard Ștefan nu mai este, la fel și Darius Makaria și Vencel Csog. A fost decizia clubului să mizăm pe tineri și mergem înainte cu dorință și atitudine. Cred că s-a văzut asta și la Vaslui, chiar dacă ne-a lipsit experiența. Eu cred că putem să ne luptăm cu Timișoara și să păstrăm punctele la Suceava. Au și ei slăbiciuni și momente de cădere în joc, de care sperăm să profităm. Împreună cu publicul nostru, cred că putem să facem față, chiar dacă pe hârtie ei sunt favoriți. Cu aceeași determinare și dorință de victorie ca la Vaslui, cred că vom avea șanse reale să câștigăm.”