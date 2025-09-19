Primăria Suceava a finalizat două etape din proiectul de reabilitare a Parcului Șipote  și urmează să depună la finanțare și un proiect de modernizare cu fonduri europene



Primăria Municipiului Suceava a anunțat, vineri, că finalizat două etape importante din proiectul de reabilitare a Parcului Șipote, un spațiu emblematic al orașului.

Lucrările, derulate în două faze distincte, au vizat atât igienizarea și modernizarea accesului pietonal, cât și îmbunătățirea infrastructurii și mobilierului urban.

În pregătirea primei etape, municipalitatea a realizat, prin forțe proprii, lucrări de igienizare și îndepărtare a treptelor și mâinii curente degradate.

Prima etapă, aprobată în ședința Consiliului Local din aprilie 2025, a constat în reparații capitale la scările de acces pietonal spre statuia ecvestră a Domnitorului Ștefan cel Mare.

Contractul de lucrări, care a inclus un TVA de 19%, a fost încheiat la data de 9 mai 2025.

Cea de-a doua etapă, aprobată în luna iunie 2025, a vizat reparații capitale la scări și trepte, refacerea mâinii curente și înlocuirea mobilierului urban din zona 2 a parcului.

Procedura de achiziție pentru aceste lucrări s-a finalizat în septembrie 2025, cu un TVA de 21%.

Până în prezent, au fost reabilitate și două porțiuni din căile de acces ale parcului, în cadrul unui contract multianual care include reparații și pavarea trotuarelor pe raza municipiului Suceava.

Primăria Suceava arată că pregătește noi investiții în Parcul Șipote prin proiectul „Zona de Agrement Parc Șipote”, parte a Programului Regional Nord-Est. Proiectul tehnic este în curs de elaborare și urmează să fie depus pentru finanțare la ADR Piatra Neamț.