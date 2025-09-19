USV, partener în cadrul unui proiect transfrontalier ce va duce la crearea unui concept integrat de gestionare a schimbărilor climatice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) participă la proiectul transfrontalier „SINERGIE climatică – Randament sustenabil prin modelare și eforturi comune pentru guvernanța malurilor râurilor și a barajelor, ca fundament al rezilienței climatice a comunităților” (cod ROUA00460), finanțat prin Programul Interreg NEXT VI-A România-Ucraina 2021-2027. Cu un buget total de 1.393.048,65 €, din care 1.253.743,77 € alocați de Uniunea Europeană, proiectul se derulează în perioada 20 mai 2025 – 19 mai 2027.

Proiectul abordează provocări majore din zona transfrontalieră, precum impactul schimbărilor climatice, degradarea mediului, gestionarea apei și controlul riscului de inundații. O

biectivul principal este elaborarea unor strategii integrate de adaptare la schimbările climatice, adaptate comunităților din județele Suceava, Satu Mare și regiunea Kholmok din Ucraina. Comunități pilot vor fi selectate pentru implementarea modelării inteligente a schimbărilor climatice, vizând creșterea rezilienței și sustenabilității în fața riscurilor de inundații și alunecări de teren.

USV este partener în proiect alături de Consiliul Județean Satu Mare, Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională IARDI și regiunea Kholmok din Ucraina, aceasta din urmă fiind coordonatorul proiectului.

În 4 septembrie 2025, o ședință comună a reunit echipele de implementare ale partenerilor, stabilind acțiunile imediate și implicarea părților interesate, inclusiv autorități locale și comunități afectate de schimbările climatice.

Conferința de deschidere, organizată pe 5 septembrie 2025, a reunit oficialități, experți și reprezentanți ai comunităților din România și Ucraina. Au luat cuvântul prof. Aurelian Rotaru, prorector USV, Cezar Ioja, administratorul județului Suceava, Daniel Ungurian, viceprimarul municipiului Suceava, Tetyana Vachyla, primarul regiunii Kholmok, și Natalia Nosa, director executiv IARDI.

Delegația ucraineană a inclus experți precum dr. ing. Viktor Putrenko, care a prezentat studii privind evoluția condițiilor climatice în regiunea Transcarpatia, fundament pentru dezvoltarea proiectului.

Coordonatorul proiectului din partea USV, conf. dr. ing. Constantin Ungureanu, a subliniat că „SINERGIE climatică” va crea un concept integrat de gestionare a schimbărilor climatice, incluzând modelare climatică avansată, soluții de infrastructură verde și măsuri de control al inundațiilor.

Proiectul vizează consolidarea rezilienței comunităților vulnerabile, reducerea riscurilor climatice și promovarea dezvoltării durabile prin guvernanța eficientă a malurilor râurilor și barajelor.